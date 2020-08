Corona-Neuinfektionen steigen wieder deutlich an

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind binnen eines Tages 902 neue Corona-Infektionen von den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Das ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts die höchste Zahl seit Mai - abgesehen vom Corona-Ausbruch beim Fleisch-Konzern Tönnies im Juni. Damit haben sich mehr als 207.000 Menschen in Deutschland mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Mehr als 9.100 starben laut RKI an den Folgen. - Bis vor einigen Tagen lag die Zahl der Neuinfektionen stabil bei täglich 300 bis 500 gemeldeten Fällen. Das Robert Koch-Institut hatte bereits Anfang der Woche aufgrund steigender Zahlen vor einer Trendumkehr in Deutschland gewarnt. - Auch in Ländern wie Spanien und Frankreich sind die Fallzahlen in den jüngsten Tagen wieder massiv gestiegen. Dort liegen wieder deutlich über 1.000.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 21:15 Uhr