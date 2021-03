Corona-Neuinfektionen steigen laut WHO in Europa wieder

Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: In Europa breitet sich das Coronavirus wieder schneller aus. Das zeigen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Demnach gab es in der vergangenen Woche eine Million neue nachgewiesene Fälle. Das sind neun Prozent mehr als in der Vorwoche. In den sechs Wochen davor war die Zahl der Neuinfektionen dagegen zurückgegangen. Als Gründe für den jüngsten Anstieg nennt die WHO die neuen Virusvarianten und die Öffnung der Gesellschaft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.03.2021 01:00 Uhr