Corona-Neuinfektionen in Österreich erreichen Rekordwert

Ärzte und Wirtschaft kritisieren Corona-Regelungs-Wirrwarr

Berlin: Aus Ärzteschaft und Wirtschaft kommt Kritik am unterschiedlichen Vorgehen der Bundesländer bei den Corona-Maßnahmen. DIHK-Präsident Schweitzer etwa kritisierte die Beherbergungs-Verbote und Reisebeschränkungen als "unkoordinierte Regelungen" . Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, es brauche stattdessen Schnelltests und Quarantäneregeln mit Augenmaß. Auch Ingrid Hartges vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga forderte mehr Einheitlichkeit. Gäste wie Hoteliers hätten unzählige Fragen und wüssten nicht, was jetzt im Detail gelte. Der Chef des Kassenärzte-Verbandes, Gassen, sprach von überzogenen Maßnahmen. Masseninfektionen gebe es vor allem durch traditionelle Großhochzeiten, in fleischverarbeitenden Betrieben und durch unkontrolliertes Feiern, nicht aber durch Reisen in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 13:00 Uhr