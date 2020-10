Corona-Neuinfektionen führen in Paris und New York zu Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Wegen massiv steigender Corona-Infektionszahlen wird für die französische Hauptstadt die höchste Warnstufe verhängt. Damit treten ab morgen für 14 Tage verschärfte Regeln in Kraft: So müssen Bars und Cafés geschlossen werden, Restaurants müssen die Hygiene-Vorkehrungen noch deutlich verschärfen. In Tschechien ist um Mitternacht erneut ein nationaler Notstand in Kraft getreten, wegen des "raketenhaften" Anstiegs der Neuinfektionen. Die Regierung kann dadurch die Bürgerrechte einschränken, etwa das Versammlungsverbot aussprechen. Italien plant wegen der Entwicklung im Land eine Maskenpflicht auch im Freien, möglicherweise ab Mittwoch. In Berlin berät zur Stunde das Corona-Kabinett, wie das Virus am besten kontrolliert und Neuinfektionszahlen wie in den Nachbarländern vermieden werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 11:00 Uhr