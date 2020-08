Corona-Neuinfektionen erreichen höchsten Stand seit Mai

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist so hoch wie seit Wochen nicht mehr. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 902 neue Fälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit Mai - abgesehen vom lokalen Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies. Bereits am Dienstag hatte sich RKI-Präsident Wieler besorgt gezeigt angesichts der jüngsten Entwicklung. Er rief die Bevölkerung auf, die Corona-Verhaltensregeln unbedingt einzuhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.07.2020 01:00 Uhr