Corona-Neuinfektionen erreichen erneut Höchstwert

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat erneut einen Höchstwert seit der zweiten Aprilhälfte dieses Jahres erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen mitteilte, meldeten die Gesundheitsämter mehr als 2.800 Neuinfektionen - gut 150 mehr als am Freitag, als der zuvor geltende Höchstwert gemeldet wurde. Laut RKI-Lagebericht zeichnet sich weiterhin ein Anstieg bei den Covid-19-Patienten ab, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt in Deutschland aktuell bei 1,15. Besonders betroffen von den steigenden Corona-Zahlen ist Berlin. Dort gelten ab Samstag eine nächtliche Sperrstunde und strengere Kontaktbeschränkungen. Weil jedoch zwischen den Bundesländern viele Unterschiede bei den Maßnahmen gegen das Virus bestehen, wollen die Staatskanzleien der Länder am Mittag über einheitliche Lösungen beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 08:00 Uhr