Corona-Mutationen in München nehmen offenbar zu

Maas drängt bei EU-Impfpass zur Eile

Berlin: Bundesaußenminister Maas drängt beim europäischen Impfpass zu Tempo. Der "Bild am Sonntag" sagte der Minister, man dürfe keine Zeit verlieren. Der Pass solle möglichst im Sommer einsatzbereit sein, am besten digital auf dem Smartphone. Gleichzeitig erklärte Maas, für ihn sei es keine Frage, Corona-Geimpften dann auch mehr Freiheiten einzuräumen als Nichtgeimpften. Voraussetzung sei allerdings, dass die Impfung auch davor schützt, andere anzustecken. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten in dieser Woche beschlossen, dass jedes Land nationale Lösungen für einen solchen Impfpass entwickelt, die dann europaweit verknüpft werden sollen. Gesundheitsminister Spahn will das Parlament darüber diskutieren lassen. Kritiker befürchten einen Impfzwang durch die Hintertür.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2021 15:00 Uhr