Corona-Müll wird zur Gefahr für Wildtiere

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Wildtiere leiden zunehmend unter sogenanntem Corona-Müll. Darauf hat die Deutsche Wildtier Stiftung mit Sitz in Hamburg hingewiesen. Demnach geraten etwa kleine Fische in Plastikhandschuhe. Außerdem würden sich Igel und kleine Vögel in weggeworfenen Masken verheddern. Eine weitere Gefahr seien die Gummibänder der Masken für Vogelküken, deren Eltern die Bänder als Nistmaterial verwenden. Füchse oder Wildschweine fräßen überdies unbeabsichtigt Reste verdreckter Schutzkleidung. Die Tierschützer rufen deshalb die Bürger dazu auf, mit Schutzmaterialien achtsam umzugehen - also etwa Masken und Plastikhandschuhe in reißfesten Müllsäcken zu entsorgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 12:15 Uhr