Corona: Merkel ruft zu Ausdauer auf - AfD fordert sofortige Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat in der Corona-Krise erneut zu Ausdauer und Disziplin aufgerufen. In einer Regierungserklärung sagte sie, die Zahlen der Neuerkrankungen und Genesungen seien ein Zwischenerfolg. Allerdings bewege man sich weiter auf, Zitat, "dünnstem Eis". Die Lockerungen einiger Bundesländer kritisierte Merkel als "zu forsch". Der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland rief die Regierung auf, die Beschränkungen der Grundrechte zu lockern und die Schutzmaßnahmen in die Verantwortung der Bürger zu überführen. Zur Lage der Wirtschaft sagte Gauland, nun müsse diskutiert werden, ab wann die Maßnahmen gegen die Pandemie einen größeren Schaden anrichteten als die Pandemie selbst. Zuvor hatte Gauland für eine baldige Wiedereröffnung der Gastronomie plädiert - eine Forderung, der sich auch FDP-Chef Lindner angeschlossen hat. Die Linke im Bundestag rief dazu auf, Alleinerziehende und junge Familien nicht im Regen stehen zu lassen. Wenn ein Kaufhaus öffnen, ein Kind sich aber nicht auf eine Schaukel setzen dürfe, dann laufe etwas schief. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte, soziale Erwägungen seien nun ebenso wichtig wie wirtschaftliche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 10:45 Uhr