Corona-Maßnahmen reichen laut Söder nicht aus

Berlin: Kurz vor dem Bund-Länder-Treffen zur Bewertung der Lage nach zwei Wochen Teil-Lockdown hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder skeptisch gezeigt, dass die bisherigen Maßnahmen ausreichen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, das ganz steile Wachstum sei abgebremst. Ziel sei aber ein Corona-Inzidenzwert von 50, um die komplette Nachverfolgung durch die Gesundheitsbehörden wieder zu ermöglichen. Weiter sagte Söder, erweiterte Einschränkungen seien nur mit den entsprechenden Hilfspaketen möglich. Auch über die Maßnahmen an Schulen müsse intensiv geredet werden. Eine Verschärfung der Auflagen zeichnet sich auch aufgrund einer Beschlussvorlage des Bundes für die heutige Video-Konferenz ab. Demnach sollen sich auch privat weniger Menschen treffen dürfen, auf private Feste soll bis Weihnachten ganz verzichtet werden. Zudem will der Bund die Maskenpflicht an Schulen ausweiten und Klassen teilen, wenn die Räume zu klein sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 09:00 Uhr