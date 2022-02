Corona-Lockerungen: Kretschmann und Dreyer wollen sich an Krankenhäusern orientieren

Nachrichtenarchiv - 05.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat seine Position bekräftigt, dass man die Corona-Maßnahmen nicht vor Ostern abschaffen sollte. Das sagte der Grünen-Politiker im Interview mit dem Deutschlandfunk. In Bezug auf Lockerungen gebe es stattdessen einen Stufenplan, der sich an der Belastung der Intensivstationen orientiere. Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, sprach sich dafür aus, sich nach den Krankenhäusern zu richten. Der Rheinischen Post sagte sie, dass zunächst der Höhepunkt der Omikron-Welle abgewartet werden müsse, bevor Lockerungen kommen könnten. Dann lasse sich laut Dreyer auch besser einschätzen, wie viel Personal in der kritischen Infrastruktur ausfällt. Die SPD-Politikerin forderte aber, dass spätestens bei der Bund-Länder-Konferenz am 16. Februar Ideen diskutiert werden. Die Bundesregierung hatte die Hoffnung auf baldige Lockerungen zuletzt gedämpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2022 12:00 Uhr