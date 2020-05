Corona-Lockerungen in Coesfeld werden verschoben

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Itzehoe: In Deutschland gibt es mittlerweile drei Landkreise, in denen der Grenzwert von 50 Corona-Neuinfizierten je 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche überschritten wurde. Nach Greiz in Thüringen und Coesfeld in Nordrhein-Westfalen, dort werden die Corona-Lockerungen um eine Woche verschoben. In Coesfeld werden die Lockerungen um mindestens eine Woche verschoben. Außerdem wird der von besonders vielen Corona-Infektionen betroffene Schlachtbetrieb vorübergehend geschlossen. Das teilte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann am Nachmittag mit. - Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf weitreichende Lockerungen der Auflagen verständigt. Sollte aber der festgelegte Grenzwert überschritten werden, dann müssen die Beschränkungen wieder eingeführt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 17:00 Uhr