Corona-Lockerungen in Bayern treten in Kraft

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern ist im Kampf gegen das Coronavirus seit Mitternacht der Katastrophenfall aufgehoben. Aufgrund der sinkenden Zahlen von Neuinfektionen treten in zahlreichen Landkreisen und Städten außerdem eine Reihe von Lockerungen in Kraft. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen sich privat ab sofort zehn Menschen aus drei Haushalten treffen. Liegt die Inzidenz unter 50, sind Treffen von bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt. Auch für Kultur, Sport, Handel, Innengastronomie und bei privaten Feiern gibt es Lockerungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2021 03:00 Uhr