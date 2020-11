Corona-Lockdown in Österreich ist in Kraft

Das Wetter: In der Nachts teils klar, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt. In der Nacht teils klar, teils wolkig; gebietsweise Nebel. Abkühlung auf +6 bis -1 Grad. Morgen nach örtlich zähem Nebel viel Sonnenschein. Von Donnerstag an wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten; vereinzelt Regen; 8 bis 15 Grad. Am Freitag an den Alpen auch Schneeregen, deutlich kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2020 17:00 Uhr