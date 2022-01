Corona-Lage laut Krisenstab beherrschbar

Australien hat Djokovic wieder festgesetzt

Melbourne: Der Tennisprofi Novak Djokovic ist in Australien wieder in Gewahrsam genommen worden. Er muss offenbar wieder in der Abschiebe-Unterkunft bleiben, in die er nach seiner Ankunft in Australien gebracht wurde. Ob er am Montag an den Australian Open teilnehmen kann, ist noch offen. Morgen soll ein Gericht entscheiden, ob er das Land verlassen muss. Die australische Regierung hat bereits zwei Mal versucht, den 34-Jährigen auszuweisen. Einwanderungsminister Hawke räumte Gerichtsunterlagen zufolge zwar ein, dass das von Djokovic ausgehende Infektionsrisiko trotz fehlender Corona-Impfung "geringfügig" sei. Er argumentierte aber, die Einreise des Tennisspielers könne zur Missachtung von Corona-Regeln im Land führen, eine "Anti-Impf-Stimmung fördern" und sogar zu "Unruhen" beitragen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 06:45 Uhr