Corona-Lage ist laut Spahn weiter angespannt

Bayerns Hausärzte sollen schneller impfen

München: In Bayern sollen die Hausärzte früher gegen das Corona-Virus impfen können als bislang geplant. Gesundheitsminister Holetschek sagte im BR, er erwarte, dass die Impfstoff-Lieferungen des Bundes die Praxen dazu in die Lage versetzen, ihren Patienten ab dem 1. April ein Impfangebot zu machen. Die niedergelassenen Ärzte ergänzen dann nach seinen Worten die Bayerische Impfstrategie. Laut Holetschek sollen die Impfzentren im Freistaat im April pro Woche mit 350.000 Dosen Impfstoff beliefert werden. Alle weiteren Lieferungen gehen dann an die Praxen. In einem nächsten Schritt könnten Betriebsärzte miteinbezogen werden, so Holetschek. In Berlin haben gestern die Corona-Impfungen in Arztpraxen begonnen. In einem Pilotprojekt sind dort nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung 100 Standorte ausgewählt worden. In Brandenburg begann ein ähnlicher Modellversuch schon in der vergangenen Woche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 09:00 Uhr