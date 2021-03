Corona-Lage ist laut Spahn weiter angespannt

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Pandemie-Lage in Deutschland ist laut Bundesgesundheitsminister Spahn weiter angespannt. Man müsse sich noch auf einige herausfordernde Wochen einstellen, da die Zahlen weiter steigen und Mutationen sich ausbreiten. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler. Nach seinen Angaben sind die Fallzahlen seit einiger Zeit auf zu hohem Niveau. Wörtlich sagte Wieler: "Jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle." Um diese so flach wie möglich zu halten, rief er dazu auf, die Abstands- und Hygiene-Regeln einzuhalten. Das Robert-Koch-Institut meldet heute rund 12.800 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind gut 2.200 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 72,4. Gestern lag sie bei 69,1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 11:00 Uhr