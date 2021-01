Corona-Lage in Portugal wird immer dramatischer

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: In Portugal hat die Corona-Pandemie dramatische Ausmaße erreicht. Rettungswagen mit Covid19-Patienten stauten sich vor den Notaufnahmen von Krankenhäusern und mussten teilweise stundenlang warten. Das Land mit seinen gut 10 Millionen Einwohnern zählte zuletzt fast 14.000 offizielle neue Fälle an einem Tag - und hat damit die weltweit höchste Zahl an Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 01:00 Uhr