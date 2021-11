Corona-Lage in den Kliniken im Süden und Osten dramatisch

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Ansteckungen spitzt sich die Lage in den Kliniken dramatisch zu - vor allem im Süden und Osten Deutschlands. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe und berufen sich auf einen vertraulichen Bericht der Bundesländer. Demnach werden in Bayern und Baden-Württemberg schon täglich Patienten zwischen Krankenhäusern verlegt. Auch in Hessen werde es immer schwieriger, Patienten auf Intensivstationen unterzubringen. Als alarmierend wird auch die Lage in Sachsen und Thüringen beurteilt. Die Bundesländer ziehen zum ersten Mal auch deutschlandweite Verlegungen in Betracht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.11.2021 04:00 Uhr