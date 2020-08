Corona-Lage hat sich in Teilen Englands weiter verschlechtert

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Manchester: In Großbritannien hat sich die Corona-Lage im Großraum Manchester weiter verschlechtert. Die Behörden haben einen "schwerwiegenden Vorfall" ausgerufen, da die Zahl der Infizierten in mehreren Gegenden gestiegen ist. Es gebe aber keinerlei Anlass für Panik, hieß es. Auffällig seien die Anstiege in Manchester, Tameside und Oldham, berichten lokale Medien. Premierminister Johnson hatte vorher schon in ganz England weitere Lockerungen für mindestens 14 Tage gestoppt. Im Norden - also auch in Manchester und Umgebung - wurden die Maßnahmen sogar verschärft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 08:00 Uhr