Corona lässt Zahl der Beschäftigten im Homeoffice steigen

Streit zwischen SPD und Grüne über Quarantäneregeln

Berlin: In der Diskussion über flexiblere Quarantäneregeln gibt es offenbar Dissenz zwischen SPD und Grünen. Während Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Isolationsdauer für Beschäftigte in der sogenannten kritischen Infrastruktur verringern will, hält der Grünen-Gesundheitspoliker Dahmen dagegen. Er sagte, es sei nicht richtig, eine Krankenschwester an einen Schlaganfall- oder Herzinfaktpatienten ranzulassen, die geimpft ist, aber womöglich noch die Omikron-Variante des Corona-Virus' in sich trägt. In anderen kritischen Bereichen, etwa in Wasserwerken, sei dagegen eine kürzere Quarantänedauer für Geimpfte möglich, so Dahmen. Lauterbach hatte die Diskussion mit Blick auf die kommende Schaltkonferenz von Bund und Ländern zur weiteren Corona-Strategie in Gang gebracht. Aus seiner Sicht könnte es generell für Dreifach-Geimpfte lockerere Regeln geben. Zuvor hatte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek einen kompletten Quarantäneverzicht bei Geboosterten gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 10:00 Uhr