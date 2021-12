Corona lässt Gesundheitsausgaben drastisch steigen

Das Wetter: Oft bewölkt, Höchstwerte -2 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vereinzelt Schnee, örtlich auch Auflockerungen und besonders im Südwesten kurze sonnige Abschnitte. Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad. In der Nacht anfangs klar, später Wolkenverdichtung und in der zweiten Nachthälfte von Westen her Schnee bei Tiefstwerten um minus 2 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Weiterhin bewölkt mit ab und zu sonnigen Abschnitten, gebietsweise Schnee. Höchstwerte -1 bis +4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 12:00 Uhr