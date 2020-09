Corona-Krise reißt Milliarden-Loch in bayerische Finanzen

MAN baut bis zu 9.500 Stellen ab

München: Der angekündigte Stellenabbau beim Bus-und LKW-Bauer MAN fällt größer aus als erwartet. Wie die Münchner VW-Tochter heute mitteilte, werden in Österreich und Deutschland bis zu 9.500 Arbeitsplätze gestrichen. Ganze Standorte könnten schließen, darunter Plauen in Sachsen und Wittlich in Rheinland-Pfalz. Wie stark der Stellenabbau in Bayern ausfällt, steht noch nicht fest. Im Freistaat sind bei MAN Truck and Bus rund 21.000 Menschen beschäftigt. Ziel des Konzerns ist es, in den nächsten drei Jahren 1,8 Milliarden Euro einzusparen. MAN kündigte "zeitnahe" Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern an. - Die Branche ist wegen der weltweit sinkenden Nachfrage und den Folgen der Corona-Krise unter Druck.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 10:00 Uhr