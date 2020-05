Corona-Krise lässt Steuereinnahmen wegbrechen

Nachrichtenarchiv - 14.05.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Krise trifft den deutschen Staat finanziell deutlich härter als die Finanzkrise 2009. Bundesfinanzminister Scholz hat am Nachmittag die aktuelle Steuerschätzung vorgestellt. Bund, Länder und Kommunen müssen demnach in diesem Jahr mit fast 100 Milliarden Euro weniger auskommen, als noch im November angenommen und in den Haushalten verplant. Um die Wirtschaft nach Lockerung der meisten Beschränkungen wieder in Schwung zu bringen, kündigte Scholz für Anfang Juni ein neues Konjunkturprogramm an. Dabei soll die Klimapolitik eine wichtige Richtschnur sein. Vor der nächsten Haushaltsplanung im Herbst soll es eine außerplanmäßige, zusätzliche Steuerschätzung geben. Scholz zeigte sich zuversichtlich: Dank einer soliden Haushaltspolitik sei die Regierung in der Lage, mit einer solchen Situation umzugehen, so der Vizekanzler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 16:00 Uhr