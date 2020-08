Corona-Krise lässt Konjunktur weiter einbrechen

Wiesbaden: Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist während der Corona-Krise eingebrochen - allerdings etwas weniger stark als zunächst berechnet. Laut dem Statistischen Bundesamt schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 9,7 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres. In einer ersten Schätzung war die Behörde von minus 10,1 Prozent ausgegangen. Im März und April hatten in Folge der Pandemie Teile der deutschen Wirtschaft faktisch stillgestanden. Ähnlich verhielt es sich in vielen anderen großen Volkswirtschaften, was den Außenhandel massiv belastete. Zudem waren die privaten Konsumausgaben rückläufig, ebenso wie Investitionen der Unternehmen in Ausrüstungen wie Maschinen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 09:00 Uhr