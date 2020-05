Corona-Krise führt zu drastischem Einbruch der Übernachtungszahlen

Spahn will Gesundheitsämter in Corona-Krise weiter stärken

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat den deutschen Gesundheitsämtern im Kampf gegen die Corona-Pandemie Unterstützung zugesichert. Im Bundestag bezeichnete er den öffentlichen Gesundheitsdienst als wichtigen Pfeiler in der Krise, der weiter gestützt werden müsse. Spahn verwies auf die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, dass gerade das Nachverfolgen von Kontaktpersonen von Infizierten und das Brechen von Infektionsketten vor Ort in den Kommunen ein ganz entscheidender Punkt sei. Für die Digitalisierung der bundesweit 375 Gesundheitsämter will der Bund insgesamt rund 50 Millionen Euro bereitstellen. Beim Robert Koch-Institut soll außerdem dauerhaft eine Kontaktstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit zusätzlichen 40 Stellen eingerichtet werden. Spahn kündigte außerdem an, die Zahl der Corona-Tests auszuweiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 15:00 Uhr