Corona-Krise führt im März zu Tiefstand bei Verkehrstoten

Ramelow verteidigt im BR Öffnungspläne für Thüringen

München: Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat im BR seine umstrittenen Corona-Lockerungspläne verteidigt. Ramelow wies dabei auf die Lage in seinem Bundesland hin. Danach gebe es aktuell in Thüringen 248 infizierte Menschen. Die Hälfte aller Landkreise in dem Bundesland meldeten zudem seit drei Wochen keine weiteren Infektionen, so der Linken-Politiker. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Infizierten und Genesenen und den aktuell niedrigen Fallzahlen unterstrich Ramelow, nun sei es an der Zeit, aus dem Krisenmodus herauszugehen. Ihm sei es wichtig, dass die Hotspots vor Ort begleitet und kontrolliert würden. Dabei sei ihm die Gefahr durch das Virus bewusst. Bayerns Ministerpräsident Söder bezeichnete die geplanten Lockerungen in Thüringen als, Zitat, "fatales Signal". Auch die Kommunen in Thüringen hatten sich skeptisch zu den Öffnungsplänen ab dem 6. Juni geäußert. Medienberichten zufolge hängen auch die Absage der heutigen Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin und die Pläne Ramelows zusammen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2020 13:00 Uhr