Corona-Krise bringt laut Bätzing neue Lehren

Limburg: Die Corona-Krise kann nach Überzeugung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, zu einem "Glücksfall der Geschichte" werden. Bätzing sagte in der Ostermesse im Limburger Dom wörtlich: "Hoffentlich lehrt uns diese Krise, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind". Niemand, kein Volk, kein Land, keine Wirtschaft sei eine Insel. Alles hänge mit allem zusammen, so der Bischof weiter. Die Krise, so schlimm sie auch sei, habe viel Gutes hervorgebracht. So viel Freundlichkeit und Humor habe er selten erlebt. Bätzing betonte, wir alle hätten es in der Hand, ob wir diese geschenkte Nähe festigen und zusammenrücken oder wieder auseinanderdriften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 17:00 Uhr