Corona-Krise beschert Bayern Steuerverlust von fast elf Milliarden Euro bis 2022

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Krise beschert Bayern bis zum Jahr 2022 Steuerverluste von knapp elf Milliarden Euro. Dies geht aus der Mai-Schätzung hervor, die Finanzminister Füracker vorgelegt hat. Demnach klafft in diesem Jahr eine Lücke von 5,5 Milliarden Euro und in den beiden folgenden Jahren jeweils weitere 2,7 sowie 2,6 Milliarden Euro. Füracker sprach von einer "erheblichen Summe", warnte aber davor, jetzt in Panik oder Hektik zu verfallen. Vielmehr gehe es darum, sich mit aller Kraft gegen die Krise zu stemmen. - Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist die deutsche Wirschaft im ersten Quartal 2020 deutlich geschrumpft und zwar um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 12:00 Uhr