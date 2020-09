Corona-Krise belastet weiter den Arbeitsmarkt

Nachrichtenarchiv - 01.09.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt auch im August belastet. Zudem halten sich die Unternehmen während der Sommerferien mit Einstellungen ohnehin zurück. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren Ende des Monats bundesweit gut 2,95 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Das waren 45.000 mehr als im Vormonat und fast 640.000 mehr als vor einem Jahr. Nicht berücksichtigt sind dabei die Beschäftigten in Kurzarbeit. Die Quote stieg auf 6,4 Prozent. In Bayern liegt sie bei 4,1 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen liegt bei knapp 308.000 - das sind gut 12.000 mehr als im Juli.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 10:00 Uhr