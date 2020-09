Corona-Krise belastet die Steuereinnahmen 2021 stärker als erwartet

Nachrichtenarchiv - 10.09.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Pandemie reisst ein noch größeres Loch in die Staatskasse als ohnehin schon erwartet. Bund, Länder und Kommunen müssen im kommenden Jahr wohl noch einmal mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als im Mai prognostiziert. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass erst 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist. Für dieses Jahr dürften 81,6 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen werden als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent. Damit bestätigen die Steuerschätzer für das laufende Jahr in etwa ihre Prognose vom Mai. Die Steuerschätzung ist eine wichtige Grundlage für den nächsten Bundeshaushalt, den Finanzminister Scholz am 23. September dem Kabinett vorlegen will. Der Vizekanzler geht davon aus, dass auch 2021 noch einmal neue Schulden nötig sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 16:00 Uhr