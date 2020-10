Corona kostet Kirchen in Bayern dreistelligen Millionenbetrag

Libysche Konfliktparteien vereinbaren dauerhafte Waffenruhe

Genf: Die Konfliktparteien in Libyen haben nach Angaben der Vereinten Nationen einen dauerhaften Waffenstillstand vereinbart. Nach fünftägigen Gesprächen in Genf teilte die UN-Mission für Libyen mit, das Abkommen trete sofort in Kraft. Es sei ein wichtiger Wendepunkt in Richtung Frieden und Stabilität. In Libyen kämpfen seit dem Sturz von Diktator Gaddafi im Jahr 2011 mehrere Lager gewaltsam um die Macht. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Einheitsregierung in Tripolis befindet sich seit Jahren im Krieg mit General Haftar, der eine Gegen-Regierung in Tobruk unterstützt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 22:00 Uhr