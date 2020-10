Corona kostet Kirchen in Bayern dreistelligen Millionenbetrag

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch kostet allein die beiden Kirchen in Bayern jeweils einen dreistelligen Millionenbetrag. Denn die Einnahmen aus der Kirchensteuer sind eingebrochen, wie Finanzexperten beider Glaubensgemeinschaften errechnet haben. Besonders ein Effekt macht sich bemerkbar. So muss auf Kurzarbeitergeld keine Kirchensteuer entrichtet werden. Da in Bayern zuletzt 14 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit waren, lässt dies die Steuereinnahmen sinken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 21:00 Uhr