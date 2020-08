Corona-Kontrollen in Österreich sorgen für lange Staus

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Villach: Die verschärften Corona-Grenzkontrollen in Österreich sorgen für kilometerlange Staus vor dem Karawanken-Tunnel. Nach Angaben von slowenischen Medien haben Reisende teilweise bis zu 12 Stunden auf ihre Weiterfahrt warten müssen. Betroffen sind auch viele deutsche Urlauber, die aus Kroatien kommen. Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien hatte Österreich seine Kontrollen gestern verschärft. Jetzt müssen nicht mehr nur Einreisende einen negativen Test vorweisen - sondern auch Durchreisende, die in Kroatien waren, müssen ein Formular ausfüllen und sich registrieren. Laut ORF wurden die Behörden vor Ort von der Anordnung überrascht. Heute früh haben die österreichischen Beamten offenbar damit begonnen, Fahrzeuge durchzuwinken. Medienberichten zufolge liegt die Wartezeit aber immer noch bei sechs Stunden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 10:30 Uhr