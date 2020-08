Corona-Kinderbonus wird ab September ausgezahlt

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Familienkassen beginnen am 7. September mit der Auszahlung des Corona-Kinderbonus. Das hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt. In der ersten Überweisungsrunde gebe es zusätzlich zum Kindergeld die erste Rate in Höhe von 200 Euro. Weitere hundert Euro würden im Oktober ausgezahlt. Für das Programm hat die Bundesregierung insgesamt 4,3 Milliarden Euro eingeplant. Profitieren sollen vor allem Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Familienministerin Giffey sagte, sie hoffe, dass die Eltern mit dem Extra-Geld etwas machen, was den Kindern Freude macht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 06:00 Uhr