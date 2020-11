Corona-Kabinett berät über Impfstrategie

Gedenken an Reichspogromnacht in Bayern

München: Viele Städte in Bayern erinnern heute an die Reichspogromnacht von 1938. Wegen der Corona-Pandemie finden die Gedenkveranstaltungen heuer ausschließlich digital statt. In München gibt es eine Lesung von Namen und Biografien sowie ein Live-Gedenkakt. In Augsburg wird Bundestagsvizepräsidentin Roth mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Augsburg-Schwaben, Mazo, in der Synagoge Blumen für die Opfer des Nationalsozialismus ablegen. In Regensburg übertragen Stadt und Jüdische Gemeinde das Gedenken per Live-Stream aus dem Innenhof der neuen Regensburger Synagoge. Die Pogromnacht am 9. November 1938 gilt als Auftakt zur systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2020 09:00 Uhr