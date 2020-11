Corona-Kabinett berät über Impfstrategie

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will klar festlegen, wer vorrangig von einem Corona-Impfstoff profitieren soll, wenn es einen gibt. Weil es zunächst voraussichtlich wenige Dosen geben wird, sollen Vorranggruppen definiert werden. Wissenschaftliche Berater stellen dazu am Vormittag ein gemeinsames Papier vor - unter ihnen der Deutsche Ethikrat und die Ständige Impfkommission. Die Bundesregierung hat schon erkennen lassen, dass Risikogruppen wie Senioren und Vorerkrankte sowie Ärzte und Pflegepersonal im Vordergrund stehen sollen. Wie das Nachrichtenportal "ThePioneer" berichtet, sollen die Impfungen dann auf einem Datenportal des Robert-Koch-Instituts zentral dokumentiert werden. Zurzeit kommen innerhalb der EU sieben Impfstoffe für die Zulassung in Frage, darunter der des Mainzer Mainzer Unternehmens Biontech und der von Curevac aus Tübingen. Einige Hersteller haben in Aussicht gestellt, noch in diesem Jahr erste Impfdosen an EU-Länder auszuliefern.

