Corona-Kabinett berät über aktuelle Lage

Nachrichtenarchiv - 12.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Deutschland gibt es mit München und Duisburg zwei neue Corona-Hotspots. Die bayerische Landeshauptstadt hat wieder die Corona-Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut meldet, liegt der Wert dort derzeit bei 50,6. In Bayern liegen außerdem die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim über der Warnstufe. In Nordrhein-Westfalen hat nun auch Duisburg die kritische Marke überschritten. in dem Bundesland sind jetzt zehn Kreise und Städte Risikogebiete. Seit dem Vormittag tagt in Berlin das Corona-Kabinett der Bundesregierung. Dabei sprechen die zuständigen Fachminister mit Bundeskanzlerin Merkel über die aktuelle Lage. Geplant ist die Quarantäneregeln neu zu fassen sowie bis Mitte Oktober eine neue Teststrategie zu beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 12:00 Uhr