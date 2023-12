Corona-Isolation von Hochhauskomplex war rechtswidrig

Göttingen: Die Absperrung eines wegen zahlreicher Coronafälle unter Quarantäne stehenden Hochhauskomplexes war rechtswidrig. Mit seiner Entscheidung gab das zuständige Verwaltungsgericht der Klage einer Familie statt. Die negativ getesteten Kläger sahen in den Schutzmaßnahmen einen Verstoß gegen ihre Grundrechte. Im Juni 2020 hatte die Stadt Göttingen um die Häuser einen Bauzzaum aufstellen lassen. Die Bewohner durften die Gebäude nicht verlassen - Außenstehende nicht hinein. Geichzeitig wurde in einem der Gebäude ein mobiles Versorgungszentrum und eine Gesundheitsstation eingerichtet. Zwischenzeitlich war die Lage rund um die Hochhäuser eskaliert - zahlreiche Bewohner griffen Polizeibeamte an und versuchten, eine Absperrung zu durchbrechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 16:00 Uhr