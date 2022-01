Corona-Inzidenzwert steigt bundesweit auf über 300

Kasachstans Präsident erteilt Schießbefehl bei weiteren Unruhen

Almaty: In Kasachstan spitzt sich die Lage weiter zu. Präsident Tokajew hat der Polizei angesichts der seit Tagen anhaltenden Proteste einen Schießbefehl erteilt. Er habe den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung tödliche Schüsse abzugeben, sagte Tokajew in einer Fernsehansprache. Er schloss Verhandlungen aus. Er bezeichnete Demonstranten als aus dem Ausland gesteuerte Terroristen. Die Lage in Kasachstan blieb auch in der Nacht angespannt. In der Millionenstadt Almaty und in einigen anderen Städten gab es immer wieder Schusswechsel. Die Proteste, die sich zunächst gegen stark gestiegen Gaspreise gerichtet hatten, weiteten sich zuletzt zu regierungskritischen Massenprotesten im ganzen Land aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2022 11:00 Uhr