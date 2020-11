Corona-Inzidenzwert liegt bayernweit bei durchschnittlich 174

Biden sieht USA vor "dunklem Corona-Winter" - zehn Millionen Infektionen

Washington: Trotz der Fortschritte bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus sieht der designierte US-Präsident Biden keinen Anlass zur Entwarnung. Den USA stehe immer noch ein "sehr dunkler Winter" bevor, sagte Biden nach einer Videokonferenz mit seinem neuen Corona-Expertenrat. Ein Impfstoff werde voraussichtlich erst in Monaten in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Biden rief die Bevölkerung erneut auf, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. So ließen sich Tausende Leben retten. Der gewählte Präsident kündigte an, dass besonders gefährdete Gruppen vorrangig geschützt werden sollen. Dabei nannte er Schwarze, Latinos und Menschen asiatischer Herkunft, die härter von der Pandemie getroffen seien als andere. Laut Johns Hopkins Universität in Baltimore ist in den USA die Marke von zehn Millionen Infektionen überschritten worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 20:15 Uhr