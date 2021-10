Corona-Inzidenz wieder bei 100

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen hat zum ersten Mal seit Mitte Mai wieder einen dreistelligen Wert erreicht. Wie das Robert Koch-Institut mitteilt, beträgt der Wert nun genau 100 – nach 95,1 gestern und 70,8 vor einer Woche. Angesichts dessen hat SPD-Generalsekretär Klingbeil noch einmal zur Vorsicht aufgerufen. In einem Interview sagte er: "Wir haben uns sehr vernünftig und solidarisch durch diese Krise bewegt. Das sollte auch auf den letzten Metern so bleiben." Städtetags-Präsident Jung hat sich derweil für eine 2G-Regelung in weiten Teilen der Öffentlichkeit ausgesprochen. Jung sagte der Funke-Mediengruppe, eine solche 2G-Regelung sei sinnvoll in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kitas, aber auch in Kinos, Theatern und Fitnesstudios.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 07:00 Uhr