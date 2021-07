Corona-Inzidenz steigt laut RKI auf 8,6

Zahl der Todesopfer nach Hochwasserkatastrophe steigt

Köln: Nach den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Toten weiter. Bislang sind mindestens 90 Todesopfer zu beklagen, allerdings werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Die Rettungskräfte hoffen aber, dass ein Teil von ihnen einfach noch keine Gelegenheit hatte, sich zu melden. In manchen Regionen ist das Mobilfunknetz lahmgelegt. Ursache für die verheerenden Überschwemmungen war stundenlanger Starkregen. Neue Luftbilder zeigen Erdrutsche von gewaltigem Ausmaß, Häuser wurden mitgerissen, Autos liegen in riesigen Erdlöchern neben Betonteilen der ehemaligen Kanalisation. Noch immer erreichen Notrufe die Feuerwehr, Menschen können derzeit nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Besonders kritisch ist die Situation derzeit in Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln. Außerdem warnen Experten jetzt vor steigenden Wasserständen an den Unterläufen der Flüsse sowie an vielen Seen, in die das Hochwasser abfließt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 12:15 Uhr