Corona-Inzidenz steigt bayern- und deutschlandweit an

Nachrichtenarchiv - 15.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern verzeichnet heute laut Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von fast 526. Das ist deutlich höher als bundesweit, wo ein neuer Höchststand von knapp über 300 verzeichnet wird. Angesichts der Entwicklung hat Ministerpräsident Söder ab morgen eine generelle Maskenpflicht auch in Bereichen angekündigt, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben - etwa in Hotels und Kinos. Auch die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ziel ist es, Einschränkungen möglich zu machen, auch wenn der Status der nationalen pandemischen Notlage nicht mehr gilt. Kanzlerkandidat Scholz sagte vor einem Treffen der Parteispitzen, man werde noch in dieser Woche im Bundestag die notwendigen Entscheidungen treffen. Grünen-Fraktionsvize Krischer betonte, Freiheitseingriffe speziell für Ungeimpfte seien unbedingt notwendig. Schließlich müsse der geimpfte Teil der Bevölkerung weiter am öffentlichen Leben teilnehmen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2021 10:00 Uhr