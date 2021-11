Corona-Inzidenz steigt auf weiteren Rekordwert

Nachrichtenarchiv - 21.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist in Deutschland den 14. Tag in Folge auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Morgen einen Wert von fast 373 - das sind noch einmal zehn mehr als gestern. Die höchste Inzidenz verzeichnet Sachsen mit 862, dahinter folgt Bayern mit knapp 640. Bundesweit wurden innerhalb eines Tages fast 43.000 neue Fälle registiert, gut 9.000 mehr als vor einer Woche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.11.2021 05:00 Uhr