Corona-Inzidenz steigt auf neuen Höchstwert von 438

Berlin: Das Robert-Koch-Institut meldet heute Früh 76.414 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz in Deutschland ist auf 438 gestiegen. In Bayern liegt sie am Morgen bei 653. Seit heute gelten auch die Landkreise Regen, Passau und Ostallgäu als sogenannte Hotspots. Dort liegt die Inzidenz über 1.000, so wie in neun weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten. Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Holetschek wollen heute mehrere betroffene Regionen besuchen und mit Vertretern der Kommunen und Landkreise sprechen. Unterdessen bereiten sich die Ärzte in den deutschen Krankenhäusern nach Angaben des Weltärztebundes auf eine Triage vor. Weltärztepräsident Montgomery sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, um die Kliniken zu entlasten, sollten Patienten auch in andere europäische Länder mit besseren Kapazitäten verlegt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 06:00 Uhr