Nachrichtenarchiv - 15.02.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz zum dritten Mal in Folge gesunken. Das Robert Koch-Institut gibt sie heute Früh mit 1437,5 an - nach knapp 1460 gestern. 243 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 05:00 Uhr