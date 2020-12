Corona-Inzidenz in München über 200

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Landeshauptstadt hat den Corona-Schwellenwert von 200 überschritten. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei 202,1. Der Wert beschreibt, wie viele Neuinfektionen es innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Zu den Konsequenzen hat die Stadtspitze bisher nichts bekanntgegeben. Es gilt aber als sicher, dass von morgen an schärfere Regeln gelten. Nach den Vorgaben der Staatsregierung müssen in Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 200 nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten. Zwischen 21 und 5 Uhr ist das Verlassen der eigenen Wohnung dann nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Offiziell entscheidet der Landtag noch heute über die Pläne, die Ministerpräsident Söder bereits am Sonntag nach einer Kabinettssitzung präsentiert hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 12:00 Uhr