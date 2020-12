Corona-Inzidenz in München liegt über 200

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat der Corona-Inzidenzwert die Grenze von 200 überschritten. Konkrekt meldete das Robert-Koch Institut 202 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der städtische Krisenstab in München berät am Nachmittag über Konsequenzen. Laut dem Kabinettsbeschluss vom vergangenen Sonntag gilt in Regionen, die den Inzidenzwert von 200 überschreiten eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist dann nur noch aus triftigen Gründen erlaubt, etwa um zur Arbeit zu gehen oder bei medizinischen Notfällen. Für Schüler ab der achten Klasse soll es nach dem Willen der Staatsregierung Distanzunterricht geben. Der Landtag wird heute Nachmittag über diese und weitere neue Regeln zur Eindämmung der Pandemie abstimmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 13:15 Uhr