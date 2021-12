Corona-Inzidenz in Deutschland bleibt weitgehend konstant

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland bleibt weitgehend unverändert. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert am frühen Morgen mit knapp 443 an. Gestern hatte die Inzidenz bei gut 442 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages mehr als 64.500 Corona-Neuinfektionen. Experten gehen allerdings davon aus, dass derzeit Gesundheitsämter und Kliniken mit der Meldung zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher kommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 05:00 Uhr